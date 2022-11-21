مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار بالاضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار وسلفة العقود (٥) مليون دينار".واوضح ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطيبق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".