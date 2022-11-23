أسعار النفط.. خام برنت يستقر دون الـ89 دولاراً للبرميل

وتداول خام غرب تكساس الوسيط بارتفاع سنتا واحدا لتصل الى 80.96 دولاراً للبرميل في تمام الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.من جانبه، انخفض خام برنت 3 سنتات ليصل الى 88.33 دولارا.