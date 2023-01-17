قائمة جديدة بأسعار الصرف.. الدولار يتجاوز الـ160 ألف دينار

بغداد - بورصة الكفاح160,200….السعر في اغلب الصيرفات159,750160,750وكانت أسعار الصرف في البورصة العراقية صباح اليوم على النحو الاتي:بغداد - بورصة الكفاح……السعر في اغلب الصيرفات—————————————النجف - السعر في البورصة160,400—————————————البصرة - السعر في البورصة159,900—————————————اربيل - السعر في البورصة160,600——————————————-السليمانية - السعر في البورصة160,500