ارتفاع أسعار النفط بسبب الطلب الصيني.. برنت يلامس 87 دولاراً

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 86.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:51 بتوقيت غرينتش بعد صعود 1.7% في الجلسة السابقة.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو 0.7% إلى 80.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4% أمس الثلاثاء.ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3% في عام 2022، متخلفا عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5%" ومسجلا ثاني أسوأ أداء منذ 1976.لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يوميا هذا العام بعد أن أعلنت في 2022 أول انكماش له منذ سنوات بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.غير أن "أوبك" أبقت توقعاتها للنمو في الطلب العالمي في عام 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يوميا.