الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سينمو خلال 2023

وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط "العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين".وتابعت "الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات (بينما) ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك".ورفعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، ما يعني أن إجمالي الطلب سيصل في المتوسط إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي جديد.كما رفعت توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 15.9 مليون برميل يوميًا.وذكرت أن الزيادة القوية في الطلب على وقود الطائرات مع تعافي السفر الدولي ستشكل ما يقرب من نصف الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط هذا العام.وكانت أوبك توقعت أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، إذ رجح الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا.يذكر أن ضعف النشاط الصناعي والطقس المعتدل ساعد على خفض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميًا في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأخير من عام 2022.