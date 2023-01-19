ارتفاع غير مسبوق.. قائمة جديدة بأسعار صرف الدولار في العراق

وبحسب مختصون فقد بلغ سعر صرف الـ100 دولار، 165.900 دينار في عموم العراق.

السعر في أغلب الصيرفات161,000162,500—————————————البصرة - السعر في البورصة161,900—————————————اربيل - السعر في البورصة162,600—————————————-السليمانية - السعر في البورصة162.200