انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار 160200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 160000 دينار لكل 100 دولار. يوم أمس وبحسب مختصون فقد بلغ سعر صرف الـ100 دولار، 165.900 دينار في عموم العراق.

