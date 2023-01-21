ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار 162200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 162000 دينار لكل 100 دولار. ويوم أمس، سجَّلت أسعار بيع الدولار 160200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 160000 دينار لكل 100 دولار.

