ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 149000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148500 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، قد وافق على قرار البنك المركزي العراقي الخاص بتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.