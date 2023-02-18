أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 150000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 149500 دينار لكل 100 دولار.وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.