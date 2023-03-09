استقرار أسعار النفط.. خام برنت قرب 83 دولاراً للبرميل

وبحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 82.70 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 76.67 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3% وتكبدت أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع كانون الثاني بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي ذكر فيها أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة أكثر من المتوقع بعد بيانات قوية في الآونة الأخيرة.وعلى الرغم من انخفاض واردات الصين من الخام 1.3% في أول شهرين من 2023 على أساس سنوي، فإن محللين أشاروا إلى زيادة الواردات في شباط كمؤشر على تعافي الطلب على الوقود بعد إلغاء الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.في الوقت نفسه، كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في مخالفة لتوقعات محللين بزيادتها 395 ألف برميل ومنهية موجة متصلة من الزيادة استمرت عشرة أسابيع.