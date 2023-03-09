أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

في بغداد:سعر بيع الدولار 158,250 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 157,250 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر بيع الدولار 158,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 157,500 لكل 100 دولارفي الجنوبسعر بيع الدولار 158,250 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 157,250 لكل 100 دولاريشار إلى أن أسعار الصرف في تذبذب وارتفاع بشكل يومي وذلك بعد انخفاضها قبل نحو ثلاثة أسابيع على خلفية إجراءات حكومية.