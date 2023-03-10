انخفاض جديد بأسعار النفط في الأسواق العالمية

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 75.13 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.56% إلى 81.13 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وأمس أغلقت أسعار الذهب الأسود على تراجع، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.2% عند 75.72 دولار للبرميل وخام "برنت" بنسبة 1.3% عند 81.59 دولار للبرميل.