ارتفاع كبير.. اتفاق طهران والرياض ينعش الريال الإيراني

وأشار موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني بونباست دوت كوم إلى أن الريال سجل 447 ألفا مقابل الدولار في السوق الحرة غير الرسمية مقارنة مع 477 ألفا.وقال موقع بازار 360 دوت كوم إن سعر الريال بلغ 446500.وهبط الريال إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار في أواخر شباط، ولكنه عاد للارتفاع في آذار بعد تراجع التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني على ما يبدو مع زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى طهران.وتوقفت المحادثات بين إيران والقوى العالمية والتي هدفت لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ أيلول، مما أدى تراجع آفاق الاقتصاد الإيراني.ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50%، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.وفقد الريال ما يقرب من 30% من قيمته منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر/أيلول.