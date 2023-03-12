أسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم

في بغداد:سعر بيع الدولار 157,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 156,500 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر بيع الدولار 157,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 156,750 لكل 100 دولارفي الجنوبسعر بيع الدولار 157,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 156,750 لكل 100 دولاروقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.