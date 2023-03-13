إفلاس "سيليكون فالي بنك" بشرى سارة للمقترضين في العالم.. خبير يوضح

وقال الخبير إلى أن "إفلاس البنكين سيؤدي إلى انخفاض احتمال رفع أسعار الفائدة من الفدرالي الأمريكي مجددا، في ضوء الضغط على القطاع المصرفي".وتابع قائلا إن في ذلك "بشرى سارة للمقترضين في الأردن والعالم وعلى مستوى أزمة الديون على اقتصادات الدول النامية".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد اليوم بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان.وفي 10 اذار الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، وأعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة أمس خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في البنك من استرداد أموالهم.ورغم التطمينات إلا أن حالة من الذعر تسود بالأسواق، حيث أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الأوروبية، وسط توقعات بانخفاض بورصة "وول ستريت" اليوم أيضا.