الرافدين يوضح أسباب تأخر تسليم الدولار للمسافرين

وقال المصرف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ملتزم بتوجيهات البنك المركزي العراقي بخصوص الية وتنفيذ اجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالدولار لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع العملة الأجنبية وضمان فاعلية التدقيق والرقابة عليها "، تعقيبا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزخم في استلام الدولار للمسافرين في منفذ مطار بغداد الدولي".واضاف أن "التأخر الحاصل في منح الدولار للمسافر من منفذ المطار يعود الى تلك الإجراءات التي تأخذ زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره الكترونيا وعبر النظام المالي العالمي"، داعيا المسافرين الى "استلام الدولار في نفس يوم تاريخ السفر وتواجد المسافر قبل صعوده بالطائرة بوقت كافي لغرض اتمام عملية تسلم الدولار واكمال الترتيبات الخاصة بذلك".