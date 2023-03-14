"أوبك" ترفع من توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن "الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3 بالمئة، دون تغيير عن التوقعات السابقة".وأضافت: "إنهاء الإغلاق في الصين بعد رفع السياسة الصارمة لمواجهة كوفيد-19 ستضيف زخما كبيرا للنمو الاقتصادي العالمي".واوضحت أوبك: "الوتيرة السريعة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الدين العالمي يمكن أن تتسبب في تداعيات سلبية كبيرة بشكل غير مباشر، وقد تؤثر سلبا على نشاط النمو العالمي".وتتوقع أوبك أن "يرتفع طلب الصين على النفط 710 آلاف برميل يوميا في 2023 من 590 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير بسبب تعديلات بالخفض في أماكن أخرى".كما أظهر التقرير ارتفاع إنتاج أوبك من الخام في فبراير على الرغم من تعهد مجموعة أوبك+ العام الماضي بتخفيضات في الإنتاج لدعم السوق.وقالت أوبك إن "إنتاجها من النفط الخام في شباط ارتفع 117 ألف برميل يوميا إلى 28.92 مليون برميل يوميا".