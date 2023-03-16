بالأرقام.. الكشف عن الايرادات المخطط لها في الموازنة "الثلاثية" وتأثير انخفاض أسعار النفط

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
لمّة خليجية
من
08:45 AM
الى
09:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450508-638145495005908718.jpg
بالأرقام.. الكشف عن الايرادات المخطط لها في الموازنة "الثلاثية" وتأثير انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
2023-03-16 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
2,172 مشاهدة
السومرية نيوز - تقرير
بعد إقرار مجلس الوزراء، لموازنة "ثلاثية" تمتد لغاية العام 2025، كشف خبير بالشأن الاقتصادي عن الايرادات المخطط لها في الموازنة، كما حذر أخر من تأثير انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي بدورها ستكبد العراق خسائر اقتصادية أكثر من 1.5 ترليون دينار عن كل دولاراً واحداً في حالة الانخفاض.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، ان الايرادات المخطط لها في موازنة 2023 قد لا تتحقق نتيجة لعدة عوامل.
وذكر العبيدي في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، ان "الايرادات الكلية بقيمة 136 ترليون دينار ناتجة عن كالاتي:
*101 ترليون بمعدل مشابه لمعدلات السنوات السابقة من مبيعات النفط.
*13 ترليون دينار عن نفط كردستان قد لا يتم استلامها.
*7 ترليون دينار عن مبيعات النفط المضافة فوق المعدل الطبيعي قد لا يتم تحقيقها.
*17 ترليون ايرادات غير نفطية قد لا يحقق منها سوى7 ترليون دينار وهو المعدل السنوي للسنوات السابقة.
وأضاف ان "الايرادات المخطط لها 136 ترليون قد لا تحقق فعليا أكثر من 108 ترليون"، مشيرا الى ان "العجز المخطط 60 ترليون دينار وقد يصل في حالة عدم تحقيق الايرادات الى 90 ترليون دينار".
وتابع ان "نسبة العجز الى الناتج المحلي في قانون الادارة المالية يجب ان لا تتجاوز 3% اي يجب ان لا تتجاوز 11 ترليون دينار عراقي، كما ان نسبة العجز المخطط الحالي الى الناتج المحلي 16% ونسبة العجز التي قد تصل اليها الى الناتج المحلي 24%".
وبين رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية ان "كل هبوط في سعر النفط بمقدار دولار واحد يكلف الايرادات 1.5 ترليون دينار عراقي وهبوط سعر النفط الى معدل الـ 60 دولار يعني خسارة ايرادات بمقدار 15 ترليون دينار مما سيزيد فجوة العجز".
*كيف يؤثر انخفاض اسعار النفط على الموازنة "الثلاثية"؟
الى ذلك كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة "الثلاثية" حيث قال، ان العراق من دون كل الدول النفطية يفتقد الى صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدا في حالات انخفاض أسعار النفط الى دون مستوياتها الطبيعية.
ذكر المرسومي في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، ان "سعر خام برنت الى 73 دولار للبرميل انخفض بسبب انهيار بنكي سيليكون فالي مما عزز المخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي خلال العام الماضي والذي أدى الى الانخفاض الحادّ في الطلب على الوقود الناجم عن تقليص حجم شركات التكنولوجيا على نطاق واسع، إلى جانب خفض موظفيها من نفقات السفر اذ أن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا كان يُنظر إليها على أنها مستهلكة محتملة للنفط والغاز في المستقبل، فقد أدى انهيارها إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بنمو الطلب على النفط مستقبلًا وقد عزز من المخاوف تعثر "بنك كريدي سويس" وهو ثاني اكبر بنك في سويسرا المخاوف حيال اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة كالتي حدث عامي 2007- 2008 وهو ما انعكس سلبيا على الأسهم الاوربية والأمريكية".
أضاف، "إلى جانب تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي فإن أسعار النفط تتعرض لضغوط أيضا بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من المتوقع بالرغم من رفع قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة، فضلا عن التصريحات الامريكية باحتمال وضع سقف اعلى لسعر النفط السعودي وارتفاع المخزونات النفطية الامريكية".
وتابع الخبير الاقتصادي، "سيكون لهذا التداعيات في أسعار النفط العالمية تأثيرا واضحا على الموازنة العراقية التي تبنت سعر غير متحفظ وهو 70 دولار للبرميل وهو الأعلى بين الموازنات الخليجية واي انخفاض لسعر بيع النفط العراقي بدولار واحد عن السعر المقدر في الموازنة من شأنه ان يخفض الإيرادات النفطية بنحو 1.660 ترليون دينار وهو ما سيفاقم عجز الموازنة ويعظم الديون الداخلية والخارجية خاصة"، لافتا الى ان "العراق من دون كل الدول النفطية يفتقد الى صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدا في حالات انخفاض أسعار النفط الى دون مستوياتها الطبيعية".
كما تابع ان "العجز المخطط في موازنة 2023 = 63.276 ترليون دينار".
وبحسب المرسومي فأن "مصادر تمويل العجزكالاتي:
اولا : الرصيد المدور من حساب وزارة المالية = 23 ترليون دينار
ثانيا : الاقتراض الداخلي = 30.311 ترليون دينار
ثالثا : الاقتراض الخارجي = 9.965 ترليون دينار
*مخاوف من أسعار النفط
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، انه في حال انخفض سعر النفط الى نحو 60 دولارا للبرميل ستكفي الايرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية.
وذكر في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "ستدخل الموازنة في المسار الحرج إذا انخفض سعر خام برنت الى نحو 60 دولارا للبرميل اذ ستكفي الايرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اللتان تصلان الى أكثر من 87 ترليون دينار في موازنة 2023.
لا يوجد رقم دقيق عن عدد الموظفين في العراق، ولكنه يتراوح وفق تقديرات المختصين بين 3.5 إلى 4 ملايين موظف، لكن وزير المالية الأسبق علي علاوي، قال في منتصف العام الماضي، إنّ "آخر إحصائية حكومية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في آخر بيانات لوزارة المالية".
*أرقام الموازنة
وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر الموازنة، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6، كما ان إجمالي المُوازنة بلغ 197 تريليون و828 مليار دينار على النحو الاتي: الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".
وأوضح أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".
وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:
*إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار
*الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
*الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون
*العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار
*إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
*الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
*الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
*حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة
*سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
*البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات
*تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار
*تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل
*زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
*زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
*تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية
*تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً
يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.
يبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة يوم الإثنين الماضي، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.
يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي.
وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.
المحرر:
كرار جاسم
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس
محليات
38.82%
11:47 | 2023-03-15
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس
11:47 | 2023-03-15
المالية النيابية: استلمنا خلاصة الموازنة الاتحادية
خاص السومرية
24.86%
15:07 | 2023-03-16
المالية النيابية: استلمنا خلاصة الموازنة الاتحادية
15:07 | 2023-03-16
"اعترافات صادمة".. زوجة تتفق مع "عشيقها "على قتل زوجها في بغداد (فيديو)
أمن
19.55%
07:46 | 2023-03-16
"اعترافات صادمة".. زوجة تتفق مع "عشيقها "على قتل زوجها في بغداد (فيديو)
07:46 | 2023-03-16
مقتل جميع ركابها وليست تركية.. الكشف عن تفاصيل تحطم طائرة في دهوك
أمن
16.76%
02:20 | 2023-03-16
مقتل جميع ركابها وليست تركية.. الكشف عن تفاصيل تحطم طائرة في دهوك
02:20 | 2023-03-16
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
هاي 100 ألف
برومو هاي ١٠٠ ألف | رمضان ٢٠٢٣
06:46 | 2023-03-15
هاي 100 ألف
برومو هاي ١٠٠ ألف | رمضان ٢٠٢٣
06:46 | 2023-03-15
الأكثر مشاهدة
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
لقطات
البلدية طردوني وين اروح؟ | ناس وناس
06:00 | 2023-03-16
لقطات
البلدية طردوني وين اروح؟ | ناس وناس
06:00 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل يصوت النواب على قانون الموازنة في الجلسة المقبلة؟
لن يتم التصويت
لن يتم التصويت
سيتم التصويت
سيتم التصويت
لن تعقد الجلسة
لن تعقد الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.