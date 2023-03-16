أعلن مصرف "كريدي سويس"، اليوم الخميس، أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (نحو 54 مليار دولار أميركي) من البنك المركزي السويسري، لتعزيز مجموعته بعد انخفاض أسعار أسهمها.







وقال "كريدي سويس"، في بيان، إن قرض البنك المركزي الذي يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (53,7 مليار دولار)، سيدعم الأعمال الأساسية والعملاء، مضيفا أن المصرف سيقدم أيضا عروض إعادة شراء ديون بنحو ثلاثة مليارات دولار.



وتراجع سهم "كريدي سويس" الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 30 في المائة أمس، كما شهدت القيمة السوقية للمصرف انخفاضا شديدا هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين، بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية.. وسجل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليارات فرنك سويسري (7,8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية".

وجاء هذا الكشف بعد ساعات فقط من إعلان البنك الوطني السويسري أن مستويات رأس المال والسيولة لدى "كريدي سويس" كافية، مع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم الأمر.وقال "كريدي سويس"، في بيان، إن قرض البنك المركزي الذي يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (53,7 مليار دولار)، سيدعم الأعمال الأساسية والعملاء، مضيفا أن المصرف سيقدم أيضا عروض إعادة شراء ديون بنحو ثلاثة مليارات دولار.وتراجع سهم "كريدي سويس" الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 30 في المائة أمس، كما شهدت القيمة السوقية للمصرف انخفاضا شديدا هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين، بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية.. وسجل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليارات فرنك سويسري (7,8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية".

وكانت أسهم البنوك حول العالم قد عاودت تراجعها في مستهل تعاملات امس الأربعاء، بقيادة بنك "كريدي سويس" المترنح منذ فترة، ليسجل السهم أدنى مستوياته على الإطلاق، بسعر يقترب من 1.7 دولار.



ومع بداية التعاملات الرسمية، قلّص سهم البنك خسائره، مرتفعاً فوق الدولارين، إلا أنّ التأثير السلبي كان قد امتد إلى أغلب البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وتحديداً الأوروبية منها، إذ تراجع مؤشر ستوكس 600 للقطاع المالي في أوروبا بنسبة تجاوزت 6%.