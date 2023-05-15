أمريكا والصين تتسببان بتراجع أسعار النفط.. برنت لأقل من 74 دولاراً

وبحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.67 دولار للبرميل.وفي الأسبوع الماضي انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع متصلة على أساس أسبوعي منذ سبتمبر أيلول 2022، بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود "احتمال كبير" لتخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو حزيران. وسعى المستثمرون لملاذات آمنة مثل الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز العملة الأمريكية وجعل السلع الأولية المقومة بها أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.وأعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين للنفط منهم روسيا، في أبريل نيسان عن تخفيضات إضافية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا ليصل حجم الخفض الكلي في الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا.لكن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال إن من غير المتوقع أن يشارك العراق في المزيد من التخفيضات في إنتاج النفط في إطار مجموعة أوبك+ في الاجتماع المقبل للمجموعة في يونيو حزيران.وقالت جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية لأعضاء مجلس النواب يوم الخميس إن الولايات المتحدة قد تبدأ إعادة شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي بعد استكمال عملية بيع بموافقة من الكونجرس في يونيو حزيران.