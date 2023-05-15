المالية البرلمانية تصوت على بنود بالموازنة وتؤجل التصويت على أخرى

صوتت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، على بنود في مشروع الموازنة، فيما قررت تأجيل التصويت على بنود أخرى.

وتم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية.

كما صوتت اللجنة على المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة والمادة (8) حول استخدام الايرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول ايرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة.

وقررت اللجنة تأجيل التصويت على المادتين (3-4).

وأجلت اللجنة التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17) والمادة (18) من القانون.