انخفاض طفيف بأسعار المعدن الاصفر في الاسواق العالمية

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولار.وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس إن أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلا مضيفا أن فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق زعزع الثقة.وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حائما حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي.وأشار أعضاء في المركزي الأميركي يوم الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.كما يتابع المتعاملون في السوق عن كثب تطورات نقاشات رفع سقف الدين الأميركي، ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات بهذا الشأن مع السياسي الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولار بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.