أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

في بغداد:سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 144,500 لكل 100 دولار