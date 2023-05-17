تقرير دولي: متوسط الدخل الشهري للمواطن العراقي في 2023 بلغ 544 دولاراً

وحلت قطر في المرتبة الأولى عربياً، والسادسة عالمياً ضمن التصنيف الذي أعده موقع "نومبيو" حول تكلفة المعيشة ورفاهية الحياة من حيث متوسط الدخل الشهري لعام 2023. وشملت الإحصائية 102 من دول العالم.وبلغ متوسط الدخل الشهري في قطر نحو 3892 دولاراً، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً، والثامنة عالمياً، بمتوسط دخل شهري 3494 دولاراً، بحسب التقرير.وفي ما يأتي إنفوغراف بمتوسط الدخل الشهري للدول العربية التي شملها التصنيف:

يعد العراق من أكبر الدول من ناحية عدد الموظفين في القطاع العام، حيث تبلغ نسبتهم 37%، وهو ما يجعل الموزانات السنوية في أزمة دائمة لاعتماد العراق على النفط، وتأثره بانخفاض أسعاره إن حدث.ووفقًا لتقرير مؤسسة "عراق المستقبل"، فإنّ القطاع الحكومي يعتبر "الأكثر ضغطًا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين".وبحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، فإنّ عدد الموظفين على الملاك الثابت في العراق، بلغ 4.096 مليون موظف.ويقسّم المرسومي ما يصرفه العراق على رواتب الموظفين ويقارنها بالموظف الخليجي بالطريقة الآتية:*متوسط الراتب الشهري للموظف العراقي = 1.217 مليون دينار = 900 دولار.*متوسط راتب الموظف العراقي يعادل ربع متوسط راتب الموظف القطري والإماراتي ونصف راتب الموظف السعودي والكويتي والبحريني.