محادثات سقف الدين الأمريكي تدفع باستقرار أسعار الدولار

وأكد بايدن ومكارثي أمس الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن اتفقا في اليوم السابق على إجراء مفاوضات مباشرة بعد تعثر استمر لأشهر.وساعد ارتفاع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الدولار على الصعود، وظل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات قرب ذروة سبعة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة، ووصل في أحدث تداول إلى 102.86.ويتعرض اليورو لضغوط جعلته قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0841 دولار. ووصلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.08105 دولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى لها منذ الثالث من أبريل.كما تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنحو 0.09 بالمئة إلى 1.2475 دولار.أما الين الياباني فوصل في أحدث التداولات إلى 137.50 للدولار، بعد انخفاضه بواحد في المئة تقريبا أمس الأربعاء.وفي أحدث التعاملات، تراجعت عملة بتكوين المشفرة بنحو 0.1 بالمئة إلى 27349 دولارا.