البنك المركزي يصدر حزمة تعليمات بشأن بطاقات مسبقة الدفع

وذكر اعلام البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "البنك اصدر تعليمات وضوابط بخصوص بطاقات مسبقة الدفع (prepaid card) موجه الى المصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني، لمراعاة الامتثال للتعليمات وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة، وللحفاظ على المصلحة العامة".الضوابط والتعليمات ادناه: