الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.. مقترح اقتصادي لتوفير أكثر من 30 ألف وظيفة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحرب الأوكرانية.. الفاتيكان يدخل على "خط السلام"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456605-638202594128282309.jpg
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.. مقترح اقتصادي لتوفير أكثر من 30 ألف وظيفة
اقتصاد
2023-05-21 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
447 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إمكانية الاستفادة من الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وذلك لتوفير أكثر من 30 ألف وظيفة.
وقال العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "العراق يملك صندوق اسمه التنمية الخارجية الذي يعمل على التنمية الخارجية والاستثمار الخارجي ومنذ عقود ساهم هذا الصندوق بالاستثمار بمجموعة من المشاريع الخارجية لأغراض تنموية ولتحقيق الامن الغذائي وامن اللوجستي لذا كان أكثر استثمارات الصندوق في مشاريع الصناعات الغذائية ومتعلقاتها وايضا بمشاريع النقل وتحديدا البحري"، مبينا ان "عملية الاستثمارات لهذا الصندوق توقفت منذ الثمانينات تقريباً واغلب الشركات التي استثمر العراق فيها من خلال هذا الصندوق متوقفة او هيكلت اوتم تصفيتها".
وتابع، "العراق الدولة الـ 4 عالمياً بقيمة اجهزة التبريد التي استوردها من الصين خلال 2022 وبقيمة بلغت 6650 مليون دولار ومثلت 3 دول عربية وهي السعودية والامارات والعراق ما نسبته 16% من مجمل صادرات الصين من اجهزة التبريد".
وبين الخبير الاقتصادي، ان "كان العراق غير قادر على انشاء مشاريع لتصنيع اجهزة التبريد نتيجة ارتفاع التكلفة لماذا لا يقوم العراق من خلال صندوق التنمية الخارجية بالاستثمار بمجموعة مشاريع تصنيع اجهزة التكييف في الصين او تايلند او تايوان ومحاولة الاستحواذ على سوق منطقة الشرق الاوسط او على الاقل الاستثمار في مشاريع تصنيع الاجزاء الاساسية كضاغط الهواء والانابيب وتوريد هذه الاجزاء لمجموعة معامل يتم انشائها في العراق"، مشير الى ان "قيمة سوق الشرق الاوسط لوحدها من اجهزة التكييف تبلغ بحدود 2.5 مليار دولار سنويا وبحدود 10 مليون وحدة تبريد نسويا قابلة للزيادة".
ولفت العبيدي الى ان "الاستحواذ على 15% فقط من السوق يعني الاستحواذ على 1.5 مليون وحدة تبريد سنوية تمثل 4000 وحدة يوميا و10 مصانع انتاج بعمالة لا تقل عن 500 عامل لكل مصنع هي الحد الادنى لتغطية هذا العدد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 30 ألف وظيفة".
يشار الى ان الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس في 1974 عاد في 2019، الى صناديق التمويل العربية بعد انقطاع 30 عاما.
تأسس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، كمؤسسة مالية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، بموجب القانون رقم (77) لسنة 1974، وتشكل مجلس ادارة للصندوق وتم اختيار أعضاء المجلس من وزارات متعددة من مختصين من وزارة الخارجية والاسكان والتخطيط والتجارة والعدل اضافة الى رئيس الصندوق ويعد مجلس الإدارة السلطة العليا.
بدأ الصندوق برأسمال قدرة (50) مليون دينار عراقي، وأصبح عام 1979 (200) مليون دينار، ومن مهامه وضع السياسات العامة لاستثمار اموال الصندوق وتقرير المساهمة في مشاريع وبرامج التنمية وإقرار شروط القروض وتقرير ما يقترضه الصندوق لحسابه ومتابعة علاقات العراق المالية والخارجية المتعددة الأطراف والثنائية وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة وكلما له علاقة باتفاقات القروض الخارجية والاتفاقات الضريبية مع الخارج.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لاستكمال تمويل رواتب الموظفين.. المالية تصدر توجيها لدائرة المحاسبة
محليات
28.69%
13:01 | 2023-05-19
لاستكمال تمويل رواتب الموظفين.. المالية تصدر توجيها لدائرة المحاسبة
13:01 | 2023-05-19
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومختصون يفصّلون أسباب ارتفاعه
اقتصاد
24.4%
03:56 | 2023-05-20
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومختصون يفصّلون أسباب ارتفاعه
03:56 | 2023-05-20
الجمعية الفلكية في السعودية تحدد موعد عيد الأضحى
دوليات
24.34%
07:54 | 2023-05-20
الجمعية الفلكية في السعودية تحدد موعد عيد الأضحى
07:54 | 2023-05-20
تعليق للمخرج أوس الشرقي عن الفنانة سارة يثير ضجة.. ما حقيقته وهل هو والدها فعلاً؟
فن وثقافة
22.56%
07:12 | 2023-05-20
تعليق للمخرج أوس الشرقي عن الفنانة سارة يثير ضجة.. ما حقيقته وهل هو والدها فعلاً؟
07:12 | 2023-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
بعد التحري
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
بعد التحري
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
Morning Live
التنوع الفكري والثقافي اختلاف لا خلاف - الحلقة ٢١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
Morning Live
التنوع الفكري والثقافي اختلاف لا خلاف - الحلقة ٢١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
بعد التحري
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
بعد التحري
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
لقطات
الدراجات النارية.. لعب أطفال!! | ناس وناس
13:00 | 2023-05-18
لقطات
الدراجات النارية.. لعب أطفال!! | ناس وناس
13:00 | 2023-05-18
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.