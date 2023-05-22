أسعار الفضة في أسواق العراق اليوم

ويعرض الجدول التالي أسعار الفضة في العراق بالدينار العراقي (IQD) للأوقية، الكيلوغرام، غرام، وسعر مثقال الفضة في العراق 2023.
أسعار الفضة اليوم في العراق 2023/05/22
الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
أونصة الفضة 31,167.603 23.856
الفضة النقية جرام الفضة عيار999 1,000.06 0.77
الفضة البريطانية جرام الفضة عيار 958 959.02 0.73
الفضة الاسترليني جرام الفضة عيار 925 925.98 0.71
فضة العملات جرام الفضة عيار 900 900.95 0.69
فضة المجوهرات جرام الفضةعيار 800 800.85 0.61
فضة عيار 880 880.93 0.67
سجلت أسعار الفضة، امس الأحد 21 مايو 2023 في العراق 31,200.24 دينار عراقي للأوقية ، 1,003 للجرام 24 ، 920 للجرام 22 ، 878 للجرام 21 و 752 للجرام 18.
*أسعار سبائك الفضة شراء جديد999
سبائك الفضة شراء جديد 2023/05/22
الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
سعر جرام الفضة 1,332.75 1.02
أونصة الفضة 41,141.236 31.490
سبيكة الفضة 50 جرام 65,885.72 50.43
سبيكة الفضة 100 جرام 131,270.41 100.47
سبيكة الفضة 200 جرام 250,516.04 191.75
سبيكة الفضة 250 جرام 308,134.73 235.85
سبيكة الفضة 500 جرام 610,257.08 467.09
سبيكة الفضة 1 كيلو 1,202,477.00 920.38
*أسعار سبائك الفضة اعادة بيع999
سبائك الفضة اعادة بيع 2023/05/22
*الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
سعر جرام الفضة 994.23 0.76
أونصة الفضة 30,923.783 23.669
سبيكة الفضة 50 جرام 49,711.26 38.05
سبيكة الفضة 100 جرام 99,422.52 76.10
سبيكة الفضة 200 جرام 198,845.03 152.20
سبيكة الفضة 250 جرام 248,556.29 190.25
سبيكة الفضة 500 جرام 497,112.58 380.49
سبيكة الفضة 1 كيلو 994,225.17 760.98
*أسعار أونصة الفضة في الايام السابقة
23.8548 (2023/05/20)
23.8328 (2023/05/19)
23.5045 (2023/05/18)
23.7708 (2023/05/17)
23.7528 (2023/05/16)
24.0818 (2023/05/15)
23.9798 (2023/05/14)
23.9858 (2023/05/13)
23.9658 (2023/05/12)
24.1638 (2023/05/11)