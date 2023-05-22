أسعار الفضة في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار الفضة في الأسواق العراقية، لليوم الاثنين 22 أيار/ مايو 2023.

ويعرض الجدول التالي أسعار الفضة في العراق بالدينار العراقي (IQD) للأوقية، الكيلوغرام، غرام، وسعر مثقال الفضة في العراق 2023.



أسعار الفضة اليوم في العراق 2023/05/22