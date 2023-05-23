فوضى الارقام بين المسؤولين والخبراء عن حرق الغاز في العراق.. مختصون يحسمون الجدل

ان "البعض من المسؤولين يطلق ارقام غير دقيقة على الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفةً ويتلقفها البعض من (الخبراء) ويؤكدها مع انها تفتقد الى الدقة والامثلة على ذلك كثيرة منها:يقول أحد المسؤولين ان كلفة استيراد الغاز من إيران تبلغ 6 مليارات دولار سنويا غير ان الكلفة الحقيقة لاستيراد الغاز الايراني عام 2022 بلغت ملياري دولار وهي مدرجة في ميزان المدفوعات العراقي لعام 2022 في حين بلغت هذه الكلفة في موازنة 2023 اقل من 3 مليارات دولار.قال أحد المسؤولين ان كلفة حرق الغاز في العراق تبلغ 12 مليار دولار سنويا في حين ان الكلفة الحقيقية لا تزيد عن 1.2 مليار دولار ومحسوبة على النحو الاتي: