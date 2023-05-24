تحديد موعد التصويت على مشروع الموازنة

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت المقبل موعداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال الحلبوسي في تصريح صحافي، إن "الموازنة في لمساتها الاخيرة واللجنة المالية البرلمانية مستعدة تسلم الموازنة الى مجلس النواب".

وأضاف أن "القانون مهم وتوجد فيه الكثير من المشاريع الاستثمارية التي ستنعكس ايجابا على الواقع الخدمي"، موضحاً أن "اللجنة قامت باضافة وتعديل بعض البنود بما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام".

ولفت رئيس مجلس النواب الى أنه "يوم السبت سيتم اقرار مشروع قانون الموازنة".