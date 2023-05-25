مصر.. سفينة تجنح وتترك خلفها أربع مركبات بقناة السويس

وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.ولم يصدر تعليق على الفور من سلطات القناة.وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر "جنحت شين هاي تونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 0400"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 0600".وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونج كونج، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.