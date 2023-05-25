أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

في بغداد:سعر شراء الدولار 146,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 144,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار