أسعار النفط تعاود التراجع وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية طفيفة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
37
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
37
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يخسر أمام تونس في مونديال الشباب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457106-638206754512872497.jpg
أسعار النفط تعاود التراجع وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية طفيفة
اقتصاد
2023-05-26 | 01:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
530 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، فيما تترقب الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها.
وبحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 71.53 دولار للبرميل.
ويتجه الخام الأميركي صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة، في حين يتحرك خام برنت صوب خسارة أسبوعية طفيفة بـ 0.03 بالمئة.
وسجل الخامان تراجعا بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس الخميس، بعدما نقلت وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل أوبك+ خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات "مبررة اقتصاديا"، مما يشير أيضا إلى أنه قد لا يحدث تغيير على الفور في سياسة الإنتاج الخاصة بالتحالف.
من ناحية أخرى، شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الأسبوع، على أن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل، بغض النظر عن أي انتقادات.
وأضاف الوزير خلال كلمة على هامش منتدى قطر الاقتصادي أن "أوبك+" لديها 3 أهداف وهي "اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل"، بحسب تعبيره.
وقال إنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، موضحا: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا".
فسر بعض المتعاملين في أسواق النفط ذلك على أنه إشارة إلى أن أوبك+ قد تبحث عن المزيد من تخفيضات الإنتاج.
وتواصل الأسواق مراقبة محادثات سقف الدين الأميركي، حيث بدا أن الرئيس جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب يقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق ورفع سقف الديون.
وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي مقابل سلة من العملات مما كبح أيضا من صعود أسعار النفط.
وارتفاع العملة الأميركية يجعل السلع المقومة بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب.
وتلقى الدولار دعما بعد صدور محضر الفيدرالي الأخير، والذي أظهر انقساما بين الأعضاء حول ما إذا كان عليهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة أم لا، مما زاد من التوقعات باحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في يونيو.
وأظهر المحضر أن بعض الأعضاء أشاروا إلى استمرار الحاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة، بينما أوضح آخرون أن تباطؤ النمو الاقتصادي يُنهي الحجة وراء مواصلة التشديد النقدي.
يذكر أن الفيدرالي الأميركي كان قد أقر 10 زيادات متتالية لمعدلات الفائدة منذ مارس 2022، لتصل إلى نطاق 5% و5.25% مقارنة بمستوى قرب الصفر قبل أكثر من عام، في مسعى للسيطرة على التضخم.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تسجيل اول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في العراق خلال 2023.. سحب يد معلم (وثيقة)
محليات
28.02%
04:41 | 2023-05-25
تسجيل اول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في العراق خلال 2023.. سحب يد معلم (وثيقة)
04:41 | 2023-05-25
تحديد موعد التصويت على مشروع الموازنة
اقتصاد
25.8%
18:05 | 2023-05-24
تحديد موعد التصويت على مشروع الموازنة
18:05 | 2023-05-24
فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتحذيرات من تأثيراتها
بالفيديو
25.49%
02:00 | 2023-05-25
فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتحذيرات من تأثيراتها
02:00 | 2023-05-25
العراق يخسر أمام تونس في مونديال الشباب
رياضة
20.69%
17:55 | 2023-05-25
العراق يخسر أمام تونس في مونديال الشباب
17:55 | 2023-05-25
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-25
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
الأكثر مشاهدة
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-25
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
لقطات
صنع في العراق.. إنتاج المحولات الكهربائية | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-24
لقطات
صنع في العراق.. إنتاج المحولات الكهربائية | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-24
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.