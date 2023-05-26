بحلول الساعة 0413 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 19.9845 مقابل الدولار، مبتعدة قليلا عن مستوى قياسي متدن بلغ 19.9950 في التعاملات المبكرة.وتعرضت الليرة التركية لضغوط بعد أن قرر المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 8.5 بالمئة متماشيا مع التوقعات.وقال المركزي التركي في بيان، إن الاتجاه الأساسي للتضخم يواصل التحسن.وقال البنك عقب اجتماعه الشهري بشأن السياسة "صار الإبقاء على ظروف مالية داعمة أمرا أكثر أهمية الآن من أجل الحفاظ على استمرار نمو الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي فيما يتعلق بالتوظيف".وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو.وتقدم أردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.وقال نيكولاس فار خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس إن فوز أردوغان المتوقع، يجعل احتمال رفع أسعار الفائدة "الذي تشتد الحاجة إليه" منخفضا.وأضاف في مذكرة "الاقتصاد التركي في حاجة ماسة إلى أسعار فائدة أعلى بكثير وإلى الابتعاد عن إطار السياسة الحالي لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي".