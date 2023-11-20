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مصدر: تجارة الذهب والسيارات والهواتف والسكائر على منصة بيع الدولار
اقتصاد
2023-11-20 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,315 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف مصدر حكومي، اليوم الإثنين، أن تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر ستكون على منصة بيع الدولار قريبا، معتبرا انها ستكون العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية شراء وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية للدولار.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع والتي تمول بمعظمها من السوق الموازية وما ترتبه من آثار سالبة على استقرار اسعار الصرف، سينظر المجلس الوزاري للاقتصاد بمقترح قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط اجراءات دخول مستوردي سلع الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر الى منصة التحويلات المالية الخارجية".
وأضاف المصدر أن "تلك القرارات والتعليمات ستكون العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية شراء وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية للدولار وتوجههم نحو المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي".
وأشار المصدر الى ان "ذلك سينعكس ايجابا وبصورة كبيرة على تقليل اسعار الدولار بالسوق الموازية حيث تساهم التجارة بالمواد اعلاه النسبة الاكبر من الطلب على الدولار في تلك السوق".
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