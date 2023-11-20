العراق يورد غاز الطبخ إلى 11 دولة

وقال مدير هيئة الإنتاج العليا ونائب المدير المفوض للشركة مرفأ كاظم الأسدي، إن "الشركة سعت منذ تأسيسها إلى زيادة الإنتاج لسد حاجة البلد وتوفير الغاز، وتصدير الفائض منه"، منوهاً بأن الشركة "لديها ميناء وأرصفة لكنها لم تكن جاهزة من ناحية متطلبات السلامة والأمان، لذا سعت إلى بناء رصيف ثالث كامل لتصدير مادة غاز الطبخ من عام 2016 وحتى اليوم"، بحسب جريدة الصباح الرسمية.وأضاف الأسدي، أن الشركة "باشرت مع زيادة الإنتاج ووجود هذا الرصيف تصدير مادة غاز الطبخ ذي الضغوط العالية بواقع أكثر من 296 شحنة حتى الآن"، لافتاً إلى أن "العراق أصبح مصدّراً لهذه المادة بعد أن كان مستورداً لها، وبدأ التصدير إلى 11 دولة في الوقت الحالي".وأشار الأسدي إلى "حصول توسع في الشركة بعد أن تمكنت في عام 2021 من المباشرة بمشروع جديد وهو التصدير للغاز شبه المبرّد، عن طريق تغيير مواصفات الغاز ليكون حجم الشحنات أكبر وإرسالها إلى أماكن بعيدة، ليكون مردودها الاقتصادي أفضل"، مبيناً أن "الشركة تصدر مادة المكثفات، إذ وصلت إلى 215 شحنة بواقع مليون و200 طن صُدّرت من 2016 إلى اليوم".وتابع الأسدي في تصريح تابعته "الغد برس"، أن "إنتاج الشركة ارتفع بمعدل 4 أضعاف منذ بداية الشركة بالعام 2013، إذ وصل الإنتاج اليوم إلى 950 مليون قدم مكعب قياسي"، مضيفاً أن "شركة غاز البصرة عراقية تعمل وفق معايير عالمية نتيجة وجود الشركاء الأجانب (شركتي شل وميتسوبيشي)، واعتمدت الشركة استراتيجيات وخططاً وتقنيات حديثة لتنفيذ المشاريع وإدارة الإنتاج".