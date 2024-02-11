قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق

واستقرت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152500 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.