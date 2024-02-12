انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة

وانخفضت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد لتسجل 152250 دينارا مقابل كل 100 دولار، اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.