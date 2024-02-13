3 دول عربية من بين أفضل 5 دول بريادة الاعمال

واحتلت الامارات المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي بفضل الدفعة الكبيرة التي بذلتها نحو استخدام التكنولوجيا المتطورة في جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.ومن بين الدول الخمس الأولى في تصنيفات ريادة الاعمال، تقع أربع منها في الشرق الأوسط أو آسيا، حيث الهند في المركز الثاني والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث وقطر في المركز الخامس، والاستثناء الوحيد هو ليتوانيا التي احتلت المركز الرابع.وهذا من سمات التحول الواضح نحو الشرق في جودة النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال في السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس بشكل وثيق تحولاً مماثلاً في مركز الثقل الاقتصادي العالمي.وحققت دولة الإمارات تقدماً مطرداً بشكل خاص، حيث تقدمت من المركز الخامس في القائمة في عام 2019 إلى المركز الأول، وارتفعت المملكة العربية السعودية من المركز 17 إلى المركز الثالث خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت الهند من المركز السادس إلى الثاني، بعد أن تخلصت من اثار الوباء.