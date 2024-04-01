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المعدن الأصفر يسجل ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في الاسعار

اقتصاد

2024-04-01 | 10:53
المعدن الأصفر يسجل ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في الاسعار
المصدر:
وكالات
1,188 مشاهدة

سجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة غير مسبوقة، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتبنى أول خفض لأسعار الفائدة في حزيران.

وبحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2244.89 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2265.60 دولار للأونصة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أقل قليلا من المتوقع يوم الجمعة الماضي تدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في منتصف العام".

وأظهرت بيانات الجمعة أن "الأسعار الأميركية كانت معتدلة في شباط، مما يبقي على احتمالات خفض المجلس لأسعار الفائدة في حزيران. وقال رئيس المجلس جيروم باول إن بيانات التضخم لشباط "أقرب لما نريد رؤيته".

وزاد الذهب بأكثر من ثمانية بالمئة منذ بداية العام بدعم تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن ومشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي.

وسجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند تقييمها بعملات أخرى منها اليورو واليوان والين والروبية الهندية والجنيه الإسترليني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى،هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.06 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 900.74 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1004.69 دولار.


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