الذهب يواصل اللمعان ويسجل اسعارا قياسية

بحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2262.51 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2266.59 دولار. وبلغ المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة لثلاث جلسات على التوالي.وقال أولي هانسن من ساكسو بنك "الطلب الأساسي من الأفراد والبنوك المركزية انضم إليه مضاربون يواكبون اتجاهات السوق والذين قاموا بتمديد مراكز الشراء المرتفعة بالفعل بعد تجاوز مستوى 2200 دولار".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك شك في أن التوتر الجيوسياسي أضاف قدرا من الدعم".وارتفع الذهب 9.3 بالمئة في اذار في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2020، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية. وقام البنك المركزي الصيني بإضافة الذهب إلى احتياطياته لمدة 16 شهرا على التوالي.وواصل الذهب ارتفاعه اليوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار الأميركي بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين نمو قطاع التصنيع الأميركي للمرة الأولى في عام ونصف العام في مارس. وقلص المتداولون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في يونيو إلى 56 بالمئة بعد صدور البيانات، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.وامتد الدعم من الذهب إلى معادن نفيسة أخرى.وارتفعت الفضة 2.3 بالمئة إلى 25.66 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 918.10 دولار، وصعد البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1026دولارا للأونصة.