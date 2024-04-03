من غرب الكوكب الى شرقه.. 5 أحداث تدفع بأسعار النفط لأعلى مستوى في 2024

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتا، أو ما يعادل 0.22%، إلى 89.12 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 17 سنتا، أو حوالي 0.2%، إلى 85.32 دولارا للبرميل.وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في اليوم السابق.وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.وعلى الجبهة الجيوسياسية، قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار واحدة من أكبر مصافي التكرير في روسيا في هجوم قالت روسيا في البداية إنها صدته، وتواجه روسيا، وهي من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية، الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط كما هاجمت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.وفي مكان آخر، قالت إيران إنها ستنتقم من إسرائيل بسبب الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل اثنين من جنرالاتها وخمسة مستشارين عسكريين في مجمع سفارتها في دمشق، مما يزيد من خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط.وأظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس، التي تقلصت الإمدادات، طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميا من صادرات الخام هذا الشهر مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.لكن خمسة مصادر في أوبك+ قالت لرويترز إن من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة لأوبك+ بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها يوم الأربعاء.وانخفض الدولار الأمريكي أيضًا مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، مما ساعد على دعم الطلب على السلع المقومة بالدولار مثل النفط.