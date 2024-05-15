الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته، بأنها "تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، وهو مستوى أقل بمقدار 140 ألف برميل كانت الوكالة قد توقعتها الشهر الماضي".وأشارت إلى أن "التوقعات المنخفضة للعام 2024 ترجع إلى انخفاض النشاط الصناعي والشتاء المعتدل الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود".وفيما يتعلق بالعام المقبل 2025، زادت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي بنحو طفيف إلى 1.2 مليون برميل يوميا بعد أن كانت تتوقع في شهر اذار الماضي 1.1 مليون برميل يوميا.