العراق يبحث مع البنك الدولي خارطة الطريق لمشروع التمويل المستدام

وذكر بيان للمركزي العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، استقبل وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وجرى مناقشة واقع التعاون الثنائي في مجال القطاع المصرفي وتطويره بما يواكب التقنيات الدولية، فضلاً عن عرض آخر المستجدات بشأن الخطط طويلة الأمد التي ينفذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)".وناقش الطرفان "خارطة الطريق لمشروع التمويل المستدام بما يتلائم مع نموذج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأنشطة التمويل والإقراض وخطط تنويع الاستثمار، كما استعرض استراتيجية الإقراض الوطنية التي طرحها البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأبدى الوفد "استعداده للتعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للمساعدة في تطوير الملاكات المصرفية العراقية، وتطوير أدوات الرقابة المصرفية، بما يتماشى مع جهود البنك المركزي و المؤسسة الدولية، في دعم القطاع الخاص والانشطة الاقتصادية".وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن "الافكار تتولد وتنطلق داخل البنك المركزي العراقي، ودور المنظمات الدولية هو تحويلها إلى برامج وخطط يسهل تنفيذها، مثمناً جهود المؤسسة الدولية في تقديم الدعم لمشاريع البنك المركزي التي تخدم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي".