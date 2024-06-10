أسعار النفط ترتفع بعد مؤشرات عن ارتفاع الطلب الصيفي على الوقود

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 79.90 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 بالمئة، أو 26 سنتا، إلى 75.79 دولارا للبرميل، بحسب رويترز.وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت وظائف أكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، مما ساعد الدولار على الارتفاع.