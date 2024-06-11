برنت يلامس الـ82 دولارًا.. أسعار النفط ترتفع عالميًا لسببين

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.91 دولارًا للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 31 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.05 دولارًا.وجاء الارتفاع، بفضل الامال بارتفاع الطلب الموسمي على الوقود مع حلول الصيف ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بالرغم من ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب، بحسب رويترز.