المعدن الأصفر يتراجع عالميًا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2302.89 دولارا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 2320.20 دولارا.وينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو المقرر غدا الأربعاء، فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولارا، كما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولارا.