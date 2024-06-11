بلدان تعيش على تصدير السمك أو القطن فقط.. تصنيف "مذهل" للدول الأكثر اعتمادًا على الزراعة

ويوضح التصنيف مفارقة كبيرة في حال المقارنة مع العراق الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، فيما تعيش بلدان مثل سوريا على تصدير زيت الزيتون الذي يشكل 63% من صادراتها، فيما تعيش السودان على تصدير بذور السمسم الذي يشكل 62% من صادراتها.ومن بين 23 دولة، جاءت 5 دول تعيش على تصدير الأسماك بشكل أساسي، حيث جاءت ميكرونيزيا بالمرتبة الأولى عالميا بالاعتماد على التصدير الزراعي، وذلك من خلال تصدير السمك الذي يشكل 98% من صادراتها، فيما جاءت غينيا بالمرتبة الثانية وذلك بتصدير الكاجو والذي يشكل 94% من صادرتها.وفي المرتبة الثالثة بأكثر الدول اعتمادا على الصادرات الزراعية، جاءت ملاوي حيث يشكل التبغ 93% من صادرتها، وتصدر جزر سليمان الخشب الخام، فيما تعيش كل من جزر المالديف وفانواتو وكيريباتي وتونغا، على تصدير الأسماك التي تشكل بين 82 و88% من صادراتها بالكامل.وجاءت سوريا بالمرتبة 20 عالميًا حيث تعتمد بنسبة 63% من صادرتها على زيت الزيتون، والسودان بالمرتبة 21 عالميًا باعتمادها على تصدير بذور السمسم الذي يشكل 62% من صادراتها.