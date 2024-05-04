الى هذه الأبراج.. احذروا التحديات والوعكات الصحية

وفقًا لتوقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي، يهيمن على اسبوع الممتد من 3 أيار/مايو الى 9 أيار/مايو 2024 وجود كوكب المريخ في برج الحمل كالحدث الابرز لهذا الأسبوع، حيث يُعتبر المريخ رمزًا للقوة والشراسة والشجاعة، مما يعزز من الطموح والإصرار، لكنه قد يتسبب في تحديات ووعكات صحية لمواليد السرطان والميزان والجدي. وتزيد حركة عطارد في الحمل من التباطؤ في الاتصالات والتنقلات، مما يؤثر سلبًا على الأعمال والمعاملات القانونية لهؤلاء المواليد.

وتضيف جاكلين عقيقي أن من جانب آخر، يُنبئ القمر الجديد في برج الثور يوم 8 أيار/مايو بمعطيات جديدة وفرص غير متوقعة لمواليد العذراء والجدي في مجال العمل، مما يعزز الثقة والاطمئنان لديهم. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحركات القمر والكواكب أن مواليد الأبراج المائية قد يتلقون دعمًا وأملًا، بينما يمكن أن تجلب حركات الأبراج الهوائية تفاؤلًا وفرصًا مالية ملموسة لهم.

وفيما يتعلق بتحركات الكواكب، فإن المشتري والزهرة وأورانوس في الثور يستمران في تعزيز الأجواء الإيجابية والثبات، بينما يجلب وجود المريخ وعطارد في الحمل طاقة إضافية وحركة سريعة لمواليد الأبراج النارية، وبلوتون في الدلو ونبتون وزحل في الحوت قد تكون لها تأثيراتها الخاصة أيضًا.